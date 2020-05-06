MERSİN 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika

MERSİN 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulunduMERSİN'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu MERSİN'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinde yalnız yaşayan Leyla Karaağaç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis, kapıyı çalıp, cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, Karaağaç'ı yerde hareketsiz yatar halde bulunca olay yerine ambulans sevk edildi. İtfaiye aracılığıyla balkondan eve giren sağlık ekibi, Karaağaç'ın öldüğünü belirledi. Karaağaç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz