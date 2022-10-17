Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de 'Yunuslar' bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika
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Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de 'Yunuslar' bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

17.10.2022 10:20
Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de 'Yunuslar' bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'de 'Yunuslar' diye adlandırılan motosikletli polis timleri, bir araçta yaptığı aramada bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Mersin'de 'Yunuslar' diye adlandırılan motosikletli polis timleri, bir araçta yaptığı aramada bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Mezitli Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir ticareti taksiyi durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bin 900 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de 'Yunuslar' bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de 'Yunuslar' bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika
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