Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'deki kokain yakalamasına 3 tutuklama - Son Dakika
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Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'deki kokain yakalamasına 3 tutuklama

08.10.2022 10:04
Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'deki kokain yakalamasına 3 tutuklama

Edinilen Mersin haberine göre Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada ele geçirilen 48 kilo 800 gram kokain yakalamasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada ele geçirilen 48 kilo 800 gram kokain yakalamasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekvator'dan Hong Kong bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerin içinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda liman sahasındaki muz yüklü konteynerlerde 'Miror' ve 'Brego' adlı narkotik köpeklerinin de desteğiyle arama yapan ekipler. konteynerin birinde havalandırma boşluğuna zulalanmış 40 paket halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., A.U.B. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, G.S. ile E.G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'deki kokain yakalamasına 3 tutuklama - Son Dakika

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