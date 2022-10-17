Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

17.10.2022 15:02
Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak içki ve sigara satıcılarına yönelik operasyonda satışa hazır 51,8 litre el yapımı kaçak içki, bin 460 adet dolu makaron, 2 bin adet boş makaron ve 238 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak içki ve sigara satıcılarına yönelik operasyonda satışa hazır 51,8 litre el yapımı kaçak içki, bin 460 adet dolu makaron, 2 bin adet boş makaron ve 238 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Sulh Ceza Hakimliği'nin soruşturma çerçevesinde, sahte ve kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, hafta sonu yayla, köy gibi yerlere gitmesi nedeniyle ilçe dışına çıkan vatandaşlara kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı alan polis, 2 tekel büfe, 1 market, 1 manav, 1 otopark, 1 tüpçü ve 1 kuruyemişçiye operasyon yaptı.

Yapılan çalışmada, farklı boyutlarda pet şişelere konulmuş satışa hazır toplamda 51,8 litre el yapımı kaçak içki, bin 460 adet dolu makaron, 2 bin adet boş makaron, 238 paket kaçak sigara ele geçirilirken; B.Ö., S.D., A.D., A.T., A.Z., A.D., N.U. ve A.Ö. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışma devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

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