İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde el yapımı alkol üretip, satış yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 3 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.O., Z.S. ve A.O.'yu gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 25 litre el yapımı alkollü içki, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı - Son Dakika

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