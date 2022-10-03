Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı - Son Dakika
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Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı

03.10.2022 11:17
Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı

Mersin 3. sayfa haberi | Mersin'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 25 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Mersin'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 25 litre el yapımı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde el yapımı alkol üretip, satış yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 3 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.O., Z.S. ve A.O.'yu gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 25 litre el yapımı alkollü içki, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı - Son Dakika

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