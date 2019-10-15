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Son Dakika Güncel Mersin 350 öğrenciden 'barış pınarı' koreografisi

Mersin 350 öğrenciden 'barış pınarı' koreografisi

1 saat önce

350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisiMersin'de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

Mersin'de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız mesajı ile tamamladı.

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Haber-Kamera MERSİN, (DHA)-

Mersin 350 öğrenciden 'barış pınarı' koreografisi

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
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