Mersin 4 gün evinde mahsur kalan dedeye yardım eli

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7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Trende kadını taciz eden sapığı, makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var