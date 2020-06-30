MERSİN 43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika

MERSİN 43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü

43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördüMERSİN'de, 1977 yılında 26 yaşında girdiği mahalli seçimi kazanarak muhtar seçilen Osman Kütük (69), 43 yıllık görev süresince 13 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 6 belediye başkanı gördü.

43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama

MERSİN'de, 1977 yılında 26 yaşında girdiği mahalli seçimi kazanarak muhtar seçilen Osman Kütük (69), 43 yıllık görev süresince 13 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 6 belediye başkanı gördü.

Gençliğini geçirdiği merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 26 yaşında muhtar adayı olan Osman Kütük, girdiği ilk seçimi kazanarak muhtar oldu. Mahallesinde ilk yıllarda genç birinin muhtar olmasına sıcak bakılmadığını anlatan Kütük, "İlk seçimde çok gençtim, saçım da bir tane beyaz bile yoktu. Bazı evlerde yaşlı vatandaşlarımız beni kovar gibi terslediler. Çünkü muhtarlık yaşlı, belli bir yaşa gelen insanlar düşünülüyordu. 'Biraz yaşlan ondan sonra' diyorlardı" dedi.

Mahallesinde üst üste 9 seçim kazanan Kütük, şöyle konuştu:

1977 yılında mahalli seçimlerde mahallemizde aday oldum. Muhtarlık seçimini kazandım. O günden sonra da hata yapmamaya, vatandaşı incitmemeye çalıştık. Elimizden geldiğince mahallemizdeki vatandaşların sorunlarına çare olmaya başladık. Belediye, kaymakamlık ve valilik ile vatandaş arasında köprü olmaya çalıştım. Diğer seçimlerde çalışma yapmadım, 'takdir ederseniz ben adayım' dedim. Sağ olsunlar takdir ettiler, aday oldum. Çok büyük farklarla da seçimleri kazandım. Bazen karşımıza aday bile çıkmadı. Böylece 43 yılı geçirdik."

'YERİMİZİ GENÇLERE BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ'

2024 yılına kadar görev süresinin olduğunu anımsatan Kütük, şöyle devam etti:

"Torunlarımız, çocuklarımız bizi özlüyor. 70 yaşındayım. Artık belli yaşa da geldik. Her şeyi zamanında bırakmak gerekiyor. Gelecek seçimde aday olmayı düşünmüyorum. Muhtar adaylarının donanımlı, yaşadığı mahalleyi iyi bilmesi gerekiyor. Siyaset, ekonomi, hukuk alt yapısının olması gerekiyor ki vatandaşların taleplerine cevap versin. Yerimizi gençlere bırakmanın zamanı geldi."

'CUMHURBAŞKANIMIZ MUHTARLIK MÜESSESİNE BÜYÜK BİR İTİBAR GETİRDİ'

Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık görevine büyük bir itibar getirdiğini kaydeden Kütük, şunları söyledi:

"Eskiden Ankara'ya gittiğimde Çankaya Köşkü'nü uzaktan seyrederdim, ama şimdi Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla bizzat görüşerek ülkenin sorunlarını tespit ediyor. Külliyede muhtarlar toplantısına katıldım. Kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Muhtarlık müessesine büyük bir itibar getirdi."

Muhtar Osman Kütük'e 43 yıldır oy veren mahalle sakinleri ise kendisinden memnun olduklarını ve bir dönem daha muhtarlık yapmasını istedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika

Son Dakika

16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:05 Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:33 Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı 09:26 Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
15:45
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:58:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN 43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]