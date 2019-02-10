Son Dakika Haberleri: Mersin 4d'li İşçiler Maaşlarını Protesto İçin Salıncağa Binip Kaydıraktan Kaydı

Mersin 4d'li İşçiler Maaşlarını Protesto İçin Salıncağa Binip Kaydıraktan Kaydı

1 saat önce

Mersin'de, 4D kadrosundaki işçiler, asgari ücretle çalıştırıldıklarını belirterek, salıncağa binip, kaydırakta kayarak protesto eylemi yaptı.

Mersin'de, 4D kadrosundaki işçiler, asgari ücretle çalıştırıldıklarını belirterek, salıncağa binip, kaydırakta kayarak protesto eylemi yaptı. Merkez Toroslar ilçesindeki Lütfü Oğuzcan Parkı'nda toplanan işçiler, hükümetten sosyal ve mali haklarında iyileştirme yapılmasını istedi. Devletin kadrolu işçisi oldukları halde asgari ücretle çalıştırıldıklarını ve enflasyon farkını alamadıklarını öne süren işçiler, ellerinde; 'Sürekli işçi enflasyona yenik düştü', 'İnsanca yaşanabilir ücret istiyoruz', '4D'li işçi yüzde 4'e mahkum', 'Enflasyon farkı, tayin, terfi hakkı yok, zorla emeklilik var', 'Eşit işe eşit ücret', yazılı dövizler taşıdı.

Düzenlenen eylemde işçiler adına bir açıklama yapan Adil Muhtaroğlu, kendilerine öngörülen düşük düzeydeki sosyal ve mali hakların sinirlerinde tahribata yol açtığını ve hastalandıklarını söyledi. Toplu sözleşme haklarının ellerinden alındığını ileri süren Muhtaroğlu, Uzun yıllar vermiş olduğumuz mücadele sonucu Cumhurbaşkanımızın kararıyla kamuda kadroya geçtik. Mücadelemizin meyvesi olan toplu sözleşme hakkımız kadrodan sonra uygulanmadı. Bizlere öngörülen haklar bir sözleşmeyle sınırlandırıldı. 2020 yılına kadar enflasyon farkı alamayacağız. Yüzde 20'leri aşan enflasyona rağmen altı ayda bir yüzde 4 ücret artışı öngörülüyor. Tayin, terfi hakkımız da olmayacak. Devletin kadrolu işçisiyiz ama asgari ücretle çalıştırılacağız. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ev geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz. Maddi sıkıntılarımız çok fazla. Sorunlarımızın çözümü için Mart ayında gerçekleştirilecek olan ve tüm kamuda çalışanları kapsayacak toplu iş sözleşmesine bizlerin de dahil edilmesi gerekir. İşçilerin sonunda sabır taşları çatladı. Bugün hep birlikte doktora görüneceğiz diye konuştu. Açıklamanın ardından, işçiler salıncakta sallanıp kaydıraktan kayan işçiler, daha sonra dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:03 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alzheimer Hastası Baba ve Oğlunun Kavuşma Anı Yürekleri Yaktı Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:05:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin 4d'li İşçiler Maaşlarını Protesto İçin Salıncağa Binip Kaydıraktan Kaydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]