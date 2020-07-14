MERSİN 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika

MERSİN 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldıMERSİN'de itfaiye ekipleri, 50 metrelik uçurumda yaklaşık 2 gün mahsur kalan keçiyi başarılı bir operasyon ile kurtardı.

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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MERSİN'de itfaiye ekipleri, 50 metrelik uçurumda yaklaşık 2 gün mahsur kalan keçiyi başarılı bir operasyon ile kurtardı.

Erdemli ilçesinin Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Erden, keçisinin yaklaşık 2 gündür kayıp olduğunu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirerek, ekiplerden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir'in arama kurtarma ekibi, uçurumda kurtarılmayı bekleyen keçiyi 2 saat süren bir operasyonla sahibine kavuşturdu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giderek, halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yardım talebine kısa sürede yanıt verdikleri için Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Ali Erden, Hayvanımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum dedi.

Erdemli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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