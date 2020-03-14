MERSİN 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

MERSİN 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandıMERSİN'de girdikleri bir evden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı

MERSİN'de girdikleri bir evden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce Yeşilçimen Mahallesi'nde oturan H.A., polise başvurarak evinde bulunan 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak olaya karışanların Ü.B., M.D. ve R.D. olduğunu belirledi. Zanlılardan Ü.B., takip sonucu Karaman'da yakalandı. Ü.B.'nin üzerinde çalındığı değerlendirilen 2 burma bilezik, 1 kalın bilezik ve 500 dolar ele geçirildi. M.D. ve R.D. de Mersin'de gözaltına alındı. 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN 500 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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