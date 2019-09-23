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Mersin 60 yaşındaki bateristin rekor denemesi devam ediyor

1 saat önce

60 yaşındaki bateristin rekor denemesi devam ediyorMersin'de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesinin 3'ncü gününde de devam ederken, çevreden gelen olumlu tepkilerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girme motivasyonunu artırdığını söyledi.

60 yaşındaki bateristin rekor denemesi devam ediyor

Mersin'de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesinin 3'ncü gününde de devam ederken, çevreden gelen olumlu tepkilerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girme motivasyonunu artırdığını söyledi.

Oktay Kızılkaya, 2003 yılında kırdığı 42 saatlik bateri çalma rekorunun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçti. Cuma günü akşam saatlerinde Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine başlayan Kızılkaya, renkli ve eğlenceli görüntülerle Babil Kavşağı güneyinde Kültürpark içerisinde bulunan Side Harabeleri sürdürüyor.

Zaman zaman vatandaşların da çalınan müzikler eşliğinde oynayıp dans ettiği rekor denemesinin 160 saatin sonunda tamamlanacağını belirten Kızılkaya, Şu anda 72'nci saate doğru gidiyoruz. Rekora göre 90 saatimiz kaldı. Hedefimiz inşallah gerçekleşecek. İlk molamı dün verdim. Tabi uzun süre oturmanın getirdiği dezavantajlarla gayet güzel bir süreç geçti ama en büyük sorun uykusuzluk fakat şu anda bile uykum yok dedi.

Yalnız bırakmayanların olumlu tepkilerinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Kızılkaya, Ben böyle bir tepki hayatımda yaşamadım. O kadar başarılara imza attım, şu olay kadar Hakkari'den Samsun'a kadar, buradan geçenlerin sabah kahvaltısı, aşure getirmesi çok güzel bir duygu. Şu motivasyonun bozulmayacağına inanıyorum diye konuştu.

Mersin 60 yaşındaki bateristin rekor denemesi devam ediyor

Kızılkaya, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
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