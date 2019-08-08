Son Dakika Haberleri: MERSİN 650 KİLO KAÇAK TÜTÜN İMHA EDİLDİ
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MERSİN 650 KİLO KAÇAK TÜTÜN İMHA EDİLDİ

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 650 kilo kaçak tütün imha edildi.

MERSİN 650 KİLO KAÇAK TÜTÜN İMHA EDİLDİ, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 650 kilo kaçak tütün imha edildi.
İhbar hattına gelen bir şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri, polis ile birlikte Şehitkerim Mahallesi'ndeki 8 işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda 650 kilo kaçak tütün, 25 bin boş makaron, 30 bin beyaz filtre, 210 tütün sarma makinesi, 120 paket tütün kağıdı ile bin 250 adet boş sigara paketi ele geçirildi.
İşyeri sahiplerine idari işlem uygulayan zabıta ekipleri, söz konusu tütünü imha etti.
Tarsus, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:20 Kaynak: DHA
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