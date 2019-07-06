MERSİN 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi

7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildiMersin'de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mersin'de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi görenlerin ifadelerinden yola çıkarak merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılan laboratuar analizinde, içerisinde metil alkol olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da metanol zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı soruşturma kapsamında 3 gündür Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen M.Ö. ise tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DOSYA

Bu arada zanlılarla birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti. Bir alışveriş arabasında taşınan dosyalar 3 görevli tarafından araca yüklenerek adliyeye götürüldü.

Öte yandan kentte son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bunlardan 7'si hayatını kaybederken, bazıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentteki farklı hastanelerde 16 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim

Arkadaşlarının haber alamadığı üniversite öğrencisi, evinde asılmış halde bulundu

Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi

Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu