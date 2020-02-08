Mersin 7. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin 7. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı açıldı - Son Dakika

Mersin 7. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenen Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı başladı.

Mersin 7. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı açıldı, System.String[]

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenen Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı başladı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki CNR EXPO'daki fuarda 150'nin üzerinde firma stant açtı.

Sevgililer Günü'ne özel hediyelik eşyaların, süslemelerin, kıyafetlerin, el sanatları ürünlerinin satıldığı fuarda 81 ilin yöresel ürünleri de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Fuarı düzenleyen şirketin yetkilisi Hüdayi Erkan, vatandaşların fuara ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Sevgililer Günü'nü yansıtan ürünler ve yurdun her köşesinden yöresel tatlar fuarda buluştu. Sevgililer Günü'nü farklı bir konseptle kutlamak istedik." dedi.

Fuar 16 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Sevgililer Günü, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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