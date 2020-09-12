MERSİN 85 yaşındaki Nebiha Nine'ye tekerlekli sandalye - Son Dakika

85 yaşındaki Nebiha Nine'ye tekerlekli sandalye

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza sonucu kalçasından sakatlanması nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden 85 yaşındaki Nebiha Yüksel'in ihtiyacı olan tekerlekli sandalye, 'Git, Dinle, Çöz' projesi kapsamında karşılanarak teslim edildi.

Silifke İlçesi Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Nebiha Yüksel, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza sonucu kalçasından sakatlandı. Bu nedenle bir yıldır yürüme kabiliyetini kaybeden Yüksel, kendi evine yakın civarda yaşayan kızı Fatma Ejder'den destek almaya başladı. Farklı hastalıklar ve rahatsızlıklarla da mücadele eden Yüksel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Git, Dinle, Çöz' projesiyle ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeye kavuştu. Yüksel, artık istediği zaman kızının evine ve komşularına gidebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürlüğü personeli Gökmen Gurur Deveci, "Fatma ablamız bize geldi, başvuruda bulundu. Talebini iletti. Teyzemizin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 'Git, Dinle, Çöz' projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi olarak biz de tekerlekli sandalyemizi getirip teyzemize ulaştırdık. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz" dedi.

Nebiha Yüksel'in kızı Fatma Ejder ise annesinin birçok hastalığa karşı mücadele verdiğini belirterek, "Annemin kalçası kırıldı. Siroz başlangıcı var. Ciğerlerinden rahatsız. Kalçası kırıldıktan sonra yürüyemez oldu. Yoğun bakımda yattı. Enfeksiyon kaptı" diye konuştu.

Yürüyemeyen annesi için Büyükşehir'den yardım talep ettiğini kaydeden Ejder, 'Sandalyemiz geldi. Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.