Son Dakika Haberleri: Mersin, 9. İş ve Kariyer Fuarı'na Hazırlanıyor

Mersin, 9. İş ve Kariyer Fuarı'na Hazırlanıyor

18 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Kutlu, bul yıl 9'uncusunu gerçekleştirecekleri Mersin İş ve Kariyer Fuarı'na şu ana kadar 120'nin üzerinde kurumsal firmanın başvuru yaptığını söyledi.

Mersin, 9. İş ve Kariyer Fuarı'na Hazırlanıyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Kutlu, bul yıl 9'uncusunu gerçekleştirecekleri Mersin İş ve Kariyer Fuarı'na şu ana kadar 120'nin üzerinde kurumsal firmanın başvuru yaptığını söyledi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde Fuar Kurulu'nun 3'üncü toplantısı, Mersin İŞKUR İl Müdürü Kutlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret Borsası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB, MESBAŞ, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) ile özel sektör ve üniversitelerin temsilcileri katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Kutlu, toplantıda yaptığı konuşmada, fuar organizasyonuna 1 ay daha zaman olmasına rağmen 120'nin üzerinde kurumsal firma başvurusunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Türkiye'nin ilk ve tek dijital fuarı olması vesilesiyle iş arayanların, özellikle cv yazılım konusunda GİDERİK insan kaynakları uzmanları ile istişare içinde, fuar alanında bulunan firmalara dijital cv formatını doldurarak en kısa zamanda başvuru yapmalarını isteyen Kutlu, fuar organizasyonunun hedef kitlesi olan iş arayanlara ve öğrencilere yönelik tanıtım çalışmalarının Nisan ayında başlayacağını ifade etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:10:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin, 9. İş ve Kariyer Fuarı'na Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]