Son Dakika Haberleri: Mersin 9 Milyon TL'lik Hasara Neden Olan Hortum Mezar Taşlarını Yerinden Sökmüş

Mersin 9 Milyon TL'lik Hasara Neden Olan Hortum Mezar Taşlarını Yerinden Sökmüş

45 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, önceki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afetinin tarım arazilerine 9 milyon TL'lik maddi hasara neden olurken, mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söktüğü ortaya çıktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, önceki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afetinin tarım arazilerine 9 milyon TL'lik maddi hasara neden olurken, mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söktüğü ortaya çıktı.

Erdemli'de 30 Ocak akşamı meydana gelen fırtına ve hortum sonrasında Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip ilçe merkezi ve Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe, Türbe, Alata, Esenpınar ve Yüksek mahallede hortumun verdiği zararın ön hasar tespit çalışmasını tamamladı. Yapılan ön inceleme sonrasında 354 çiftçinin 577,5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 TL'lik hasarın oluştuğunu belirlendi.

Bu arada hortum nedeni ile ilçe genelinde tarım arazileri ve evlerde büyük hasarlar meydana gelirken, Alata Mezarlığı'nda ise bazı mezar taşları yerinden söktü. Mezarlığa gelen vatandaşlar mezar taşları ve ağaçların söküldüğü görüntü karşısında şaşkına döndü. Mezarlığına yakınının mezarını ziyarete gelen Hüseyin zorlu, Hortum mezarlara dahi zarar vermiş. Ağaçları yıkmış ve olan mezarları kaldırmış. Çok kötü bir görüntüö dedi.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Alata Mezarlığı'nda devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:08 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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