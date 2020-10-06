Mersin açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli özel bir tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrolde 11 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN