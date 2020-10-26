Mersin açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Mersin açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

26.10.2020 20:45
Mersin açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Demirören mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bölgedeki lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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