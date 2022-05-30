Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı

30.05.2022 11:26
Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yabancı bandralı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışan 223 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yabancı bandralı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışan 223 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibe aldı. İçerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 41'i çocuk olmak üzere 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Gemi açıkta bekletilirken, yapılacak işlemlerin ardından göçmenlerin Bozyazı ilçesinde limana çıkartılacağı öğrenildi. - MERSİN

Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Marmaris, İtalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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