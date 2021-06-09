Mersin açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Sahil güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne, Mersin Marina 'ya çekildi.

Ekipler, teknedeki 2 kişinin de yardım talep etmesi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki özel bir teknenin makine dairesinde yoğun duman olduğu ihbarını aldı.

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