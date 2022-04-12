Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı - Son Dakika

Mersin açıklarında, balıkçı teknesi ağına takılan pakette 62 kilogram esrar bulundu.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinin ağına bir paketin takıldığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede paketin içerisinde 62 kilogram esrar ele geçirdi.
Kaynak: AA
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