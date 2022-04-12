Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı - Son Dakika
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Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı

12.04.2022 10:35
Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı

Mersin açıklarında, balıkçı teknesi ağına takılan pakette 62 kilogram esrar bulundu.

Mersin açıklarında, balıkçı teknesi ağına takılan pakette 62 kilogram esrar bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinin ağına bir paketin takıldığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede paketin içerisinde 62 kilogram esrar ele geçirdi.

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Sahil Güvenlik, Akdeniz, Mersin, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin açıklarında balıkçı teknesi ağına takılan paketten 62 kilogram esrar çıktı - Son Dakika


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