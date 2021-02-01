Mersin açıklarında teknede mahsur kalan bir kişiyi sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle teknede mahsur kalan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, fiber tekneyle denize açılan bir kişinin, ağır hava şartları nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki kişiyi kurtardı. Tekne de sahile çekildi.
Kaynak: AA
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