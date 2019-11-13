Son Dakika Haberleri: Mersin acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan dikti
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Mersin acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan dikti

7 saat önce

Acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan diktiMersin'de kızı Gülsen Çolak'ı 32 yaşında iken şeker hastalığı sonucu kaybeden anne Asiye Çolak, onun hatırasını diktiği fidanlarla yaşatıyor.

Acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan dikti

Mersin'de kızı Gülsen Çolak'ı 32 yaşında iken şeker hastalığı sonucu kaybeden anne Asiye Çolak, onun hatırasını diktiği fidanlarla yaşatıyor.

7'nci Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından limon fidanı dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi standında dağıtılan yediveren limon fidanlarından alamayan Asiye Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanına giderek durumu anlattı. Genç yaşta kaybettiği kızı Gülsen Çolak'ın anısına fidan dikmek istediğini, ancak alamadığını söyleyen Çolak'a fidanlar, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 3 adet yediveren limon fidanını temin ederek, teslim ettti.

5 çocuk annesi Asiye Çolak, fidanların teslim edilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kızı Gülsen Çolak'ın şeker hastalığı dolayısı ile 2010 yılında vefat ettiğini dile getirdi. Kızı Gülsen'in hayırsever bir yapısı olduğunu belirten Çolak, vefatının ardından kendi imkanları ile temin ettiği fidanları çeşitli yerlere dikerek, onun anısını yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Mersin acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan dikti

Mersin, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:11 Kaynak: DHA
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