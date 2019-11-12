Mersin Adalet Sarayında hükümlülerle birlikte fidan dağıtıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde, Mersin Adalet Sarayında hükümlülerle birlikte vatandaşlara fidan dağıtıldı.



Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ağaçlandırma koordinasyon çalışmaları kapsamında, Mersin Adalet Sarayında hükümlülerle birlikte fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilen fidanlar, denetimli serbestlik ile açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin de katılımıyla vatandaşlara dağıtıldı.



Fidan dağıtım programına, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ömer Faruk Güngör, Nebi Kurtgöz, Mehmet Köklü ve Cihat Gezmen ile Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Göğüş katıldı.



Yoğun ilginin olduğu programda fidanlar, toprakla kavuşmak üzere vatandaşlara teslim edildi. - MERSİN