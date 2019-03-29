Mersin Adana'da 12 Yaşındaki Çocuğun Taciz Edilmesine İlişkin Dava, Tarsus'ta Devam Ediyor
30 dakika önce
Mersin Adana'da 12 yaşındaki çocuğun taciz edilmesine ilişkin dava, Tarsus'ta devam ediyor(Tür: Yurt)
Mersin Adana
'da 12 yaşındaki çocuğun taciz edilmesine ilişkin dava, Tarsus
'ta devam ediyor
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:37 Kaynak: DHA
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