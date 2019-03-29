Son Dakika Haberleri: Mersin Adana'da 12 Yaşındaki Çocuğun Taciz Edilmesine İlişkin Dava, Tarsus'ta Devam Ediyor

Mersin Adana'da 12 Yaşındaki Çocuğun Taciz Edilmesine İlişkin Dava, Tarsus'ta Devam Ediyor

30 dakika önce

Mersin Adana'da 12 yaşındaki çocuğun taciz edilmesine ilişkin dava, Tarsus'ta devam ediyor(Tür: Yurt)

Mersin Adana'da 12 yaşındaki çocuğun taciz edilmesine ilişkin dava, Tarsus'ta devam ediyor

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

Mersin, Adana, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Adana'da 12 Yaşındaki Çocuğun Taciz Edilmesine İlişkin Dava, Tarsus'ta Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]