Mersin, Adana ve Hatay güç birliği yapacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iş ve güç birliği için bir araya geldi. Üç kentin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu görüşmede, işbirliğini güçlendirecek bir komisyon kurulması kararı alındı.



Geçtiğimiz günlerde Adana'da düzenlenen Gastronomik Lezzetler Tadım Etkinliğinde buluşan Seçer, Karalar ve Savaş, bir kez daha Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde bu kez üç ilin ortak sorunlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Birbirine çok benzeşen kültürel, demografik ve sosyal yapıya sahip Doğu Akdeniz bölgesinin üç önemli büyükşehrinin belediye başkanı, Suriyeliler, yatırımlar, projeler ve finansman desteği konuları masaya yatırdı.



Ortak sorunlara ortak çözümler üretmek üzere buluşan Seçer, Karalar ve Savaş, sorunların başında gelen Suriyeliler konusunu ele aldılar. Başkanlar, şehirlerdeki mültecilerin belediyelere olan iş yükü ve mali etkilerini değerlendirerek, çözüm önerilerini paylaştılar. Görüşmede ayrıca altyapı ve kanalizasyon yatırımları, projeler ve finansman desteği konuları konuşulurken, üç kentin işbirliğini güçlendirecek ve her belediyeden 2 uzman kişinin görev alacağı 6 kişilik komisyon kurulması kararı da alındı.



Yapılan görüşme ile Adana, Hatay ve Mersin'de yaklaşık 6 milyon nüfusu yöneten belediye başkanları, 3 kentin gelişimi için işbirliği ve güç birliği içinde çalışmalar gerçekleştireceklerinin mesajını verdi. - MERSİN