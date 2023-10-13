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Mersin-Adıyaman Otobüsünde Uyuşturucu Etkisiyle Direksiyon Saldırısı - Son Dakika

Mersin-Adıyaman Otobüsünde Uyuşturucu Etkisiyle Direksiyon Saldırısı

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:45

Mersin'den Adıyaman'a seyahat eden bir otobüste bulunan Umut C., seyir halindeyken aniden direksiyona saldırdı. Otobüs şoförü Hakan Çetintaş'ın manevrasıyla bariyerlere çarparak durdu. Umut C.'nin kanında uyuşturucu tespit edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Umut C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şoför Hakan Çetintaş, direksiyonu bırakmaması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildiğini belirtti.

MERSİN'den Adıyaman'a giden otobüste yolculuk eden Umut C. (22), seyir sırasında birden direksiyona saldırdı. İçerisinde 26 kişinin bulunduğu otobüs, şoför Hakan Çetintaş'ın manevrası ile bariyerlere çarparak durdu. Gözaltına alınan Umut C.'nin kanında uyuşturucu tespit edilirken, yaşananlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Ekim'de Mersin- Osmaniye kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Adıyaman'a seyreden Hakan Çetintaş yönetimindeki 02 ABU 742 plakalı şehirler arası otobüsünün ön koltuğunda oturan Umut C., saat 01.00 sıralarında aniden koltuğundan kalkarak direksiyona saldırdı. Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırdı.
GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI
Bu sırada uyanan yolcuların müdahalesiyle Umut C., direksiyonun bulunduğu alandan uzaklaştırdı. İhbarla gelen jandarma ekipleri, Umut C.'yi gözaltına aldı. Umut C.'nin hastanede yapılan kontrolde kanında uyuşturucu tespit edildi. Umut C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Umut C.'nin direksiyona saldırması ve şoförün direksiyonu bırakmamaya çalıştığı anlar ise otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
'BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ'
Hakan Çetintaş, olay anını anlatarak, Adıyaman seferini yapmak için Mersin Otogarı'ndan hareket edeceğimiz esnada bir yolcu getirdiler. Yolcu arka koltukların birinde oturuyordu. Bu yolcu, muavin arkadaşa 'Benim midem bulanıyor, ön tarafa oturabilir miyim' demiş. Muavin de yolcunun kusmaması için ön tarafa almış. Benim hemen arkamdaki koltukta oturuyordu ve Osmaniye'ye yaklaşınca esnemeye, dişlerini sıkmaya başladı. Aynadan kendisini fark ettim ve hareketlerinden şüphelendim. Gece geç saatlerde seyir sırasında bu kişi kalktı ve bir anda direksiyona saldırdı. Bir anda şaşırdım ve yola baktım; uçuruma doğru gidebilirdim. Direksiyonu bırakmadım ve bariyerlere çarparak otobüsü durdurdum. Sonra bu kişiyi yolcular ve muavin arkadaşlar alıp, jandarmaya teslim etti. Kanında uyuşturucu çıkmış ama adli kontrolle serbest bırakılmış. Kazada kimsenin burnu kanamadı ama direksiyonu bırakmış olsaydım; büyük bir facia olabilirdi diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mersin-Adıyaman Otobüsünde Uyuşturucu Etkisiyle Direksiyon Saldırısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin-Adıyaman Otobüsünde Uyuşturucu Etkisiyle Direksiyon Saldırısı - Son Dakika
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