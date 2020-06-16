Mersin Adliyesi'nde maskesiz girişe izin yok - Son Dakika

Mersin Adliyesi'nde maskesiz girişe izin yok
MERSİN'de, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla adliye maskesiz ve dezenfektansız girişe izin verilmiyor.
MERSİN'de, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla adliye maskesiz ve dezenfektansız girişe izin verilmiyor. Mersin Adalet Sarayı'nda bugün itibariyle yeni normalleşme adımları atıldı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte, adliye girişinde kuyruklar oluştu. İçeri girmek isteyenler görevli polislerinde uyarısı ile sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, maske takmayı ihmal etmedi. Güvenlik görevlileri ateş ölçüp ve maske ve evrak kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyenlerin adliyeye girmesine izin verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:39 Kaynak: DHA
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