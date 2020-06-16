Mersin adliyesi normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Sözlü uyarıların yanı sıra adliyenin girişine ve tüm katlarına sosyal mesafe kuralına dikkati çeken uyarılar ve dezenfektan üniteleri yerleştirildi.

Giriş ve çıkışlerin ayrıldığı, maskesiz girişin yasaklandığı adliyede, her vatandaşın ateşi ölçüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında tüm tedbirlerin alındığı Adana , Mersin ve Hatay adlliyeleri, hizmet vermeye başladı.

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