Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu - Son Dakika

MERSİN Adliyesi girişinde uygulanan HES kodu uygulaması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Polisin sık sık uyarılarına karşın vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

? Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere HES kodu ile giriş yapılması kararının ardından Mersin Adliyesi önünde bugün uzun kuyruk oluştu. Sabah saatlerinde duruşmaları için adliyeye gelen vatandaşlar, yağmurun yağması ile birlikte zor anlar yaşadı. Adliye önünde bulunan polis ekipleri sık sık uyarı yapsa da sosyal mesafeye uyulmadı. Adliye giriş kapısında görevli memurlar, avukatların, adliye personelinin ve vatandaşların HES kodlarını kontrol etti.