Mersin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siyasi İstikrar Vurgusu Yaptı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, siyasi istikrar vurgusu yaptı AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye
'nin birçok saldırıya maruz kaldığını belirterek, Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse bunun temelinde güçlü siyasi istikrar vardır dedi. Mersin
'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez Çiftlikköy
Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda vatandaşlar ile buluştu. 31 Mart seçimlerinin önemini vurgulayan Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrasında hükümetimiz, demokrasi konusunda, ekonomide, dış alanda ve birçok konuda çok daha rahat bir ortamda reformlar yapacak, atılımlar yapacak. Bunu Türkiye'yi sevmeyen, hükümetimizi beğenmeyen güçler de biliyorlar. Onlar da 31 Mart'ta bizi zayıflatarak bu yeni fırsat penceresinin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. 31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım diye konuştu.
Konuşmasında siyasi istikrarın önemine de değinen Yılmaz, Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse, kendini koruyabildiyse, bunun temelinde güçlü liderlik vardır, siyasi istikrar vardır. Türkiye'ye yapılan saldırıların benzeri bir başka ülkeye yapılsaydı, bugün belki öyle bir ülkeden bahsedemezdik. Büyük saldırılarla karşı karşıya kaldık. Gezi hadiselerinden 17-25 Aralık
'a, 15 Temmuz'a varıncaya kadar. Çok şükür başımızda güçlü bir lider var. İstikrarlı bir yönetimimiz var ve böylece bu saldırıları bertaraf ettik, yolumuza devam ediyoruz dedi.