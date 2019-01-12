Son Dakika Haberleri: Mersin Ak Partili Elvan: Sıra Fırat'ın Doğusuna Geldi

Mersin Ak Partili Elvan: Sıra Fırat'ın Doğusuna Geldi

9 dakika önce

Ak Partili Elvan: Sıra Fırat'ın doğusuna geldiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, askeri operasyonlara ilişkin, "Suriye'de sıra Fırat'ın doğusuna geldi.

Mersin Ak Partili Elvan: Sıra Fırat'ın Doğusuna Geldi, System.String[]
Ak Partili Elvan: Sıra Fırat'ın doğusuna geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, askeri operasyonlara ilişkin, "Suriye'de sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek, Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz. O hendeklere bunları gömeceğiz" dedi.

Elvan, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 3'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Edip Buran Spor Salonu'ndaki toplantıda, terörün bitirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalara değinen Elvan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz metrelerce kara, dondurucu soğuğa rağmen bu hainlerin kafasına milletimizin yumruğunu indiriyor. Terörün kökünü bitirme noktasına geldik. Kökünü tamamıyla da kazıyacağız. Bu milletin birliği, bütünlüğü için o terör örgütleri ile mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

'TEKER TEKER GÖMECEĞİZ'

Suriye'de sıranın Fırat'ın doğusuna geldiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz. Kim ne derse desin, kim korumaya çalışırsa çalışsın bunların sonu bellidir. Bunlar o kazdıkları kuyuya, açtıkları hendeklere gömüleceklerdir. Teker teker o hendeklere bunları gömeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

Mersin, Lütfi Elvan, Suriye, Güncel
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