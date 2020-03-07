Mersin ak partili kandemir idlib'deki mücadele bu toprakların mufazası için - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ak partili kandemir idlib'deki mücadele bu toprakların mufazası için - Son Dakika

Mersin ak partili kandemir idlib'deki mücadele bu toprakların mufazası için

6 saat önce

AK Partili Kandemir: İdlib'deki mücadele bu toprakların mufazası içinMERSİN'de partisinin ilçe kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının...

AK Partili Kandemir: İdlib'deki mücadele bu toprakların mufazası için

MERSİN'de partisinin ilçe kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir" dedi.

Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen Toroslar İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri, belediye başkanları, il-ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede İdlib'deki gelişmeleri de değerlendiren AK Partili Kandemir, " Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Çok bedeller ödemiş bir milletiz. Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir" dedi.

'SESSİZ Mİ KALACAKSIN?'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ise, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu eleştirerek,"Senin ülkene teröristler saldırdığı zaman sessiz mi kalacaksın?" ifadelerini kullandı.

Mersin ak partili kandemir idlib'deki mücadele bu toprakların mufazası için

Erkan Kandemir, AK Parti, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:00 Kaynak: DHA
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