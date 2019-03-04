Mersin Akşener, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Ayfer Yılmaz'ın Tanıtım Toplantısına Katıldı-2
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin'de Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katıldıGÖRÜNTÜ GEÇİLİYORMERSİN,(DHA)(Tür: Yurt)
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin'de Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katıldı
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MERSİN,(DHA)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:22 Kaynak: DHA
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