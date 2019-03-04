Mersin Akşener, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Ayfer Yılmaz'ın Tanıtım Toplantısına Katıldı-2

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mersin'de Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın tanıtım törenine katıldı



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MERSİN,(DHA)



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