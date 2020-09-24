Mersin Aksıfat Barajında gövde dolgusu tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'in Silifke ilçesinde sulama, içme suyu ve enerji üretmek amacıyla yapımı devam eden Aksıfat Barajında gövde dolgusunun tamamlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin Mersin'e yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Mersin merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altı çizildi.

"Aksıfat Barajının gövde dolgusu tamamlandı"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama, içme suyu ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen Mersin Aksıfat Barajının gövde dolgusunun tamamlandığını söyledi. Yıldız, "Mersin'in Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı mahallelere içme suyu temini sağlanacak" dedi.

Aksıfat Barajının temelden yüksekliğinin 83 metre ve 60,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Genel Müdür Yıldız, "Projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin TL gelir sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN