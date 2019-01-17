Son Dakika Haberleri: Mersin Alaköprü Barajı'nın Kapakları Açıldı

Mersin Alaköprü Barajı'nın Kapakları Açıldı

1 saat önce

Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldıMERSİN'in Anamur ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.

Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu gönderilmesi amacı ile inşa edilen Alaköprü Barajı, sağanak yağışlar sonrası tamamen doldu. Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri fazla suyun tahliye edilmesi için baraj kapaklarını açtı.

DSİ Anamur Şube Müdürlüğü'nden ilçedeki dahili sistem aracılığı ile Dragon Çayı ve çevresinde yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsu yapıldı. Baraj kapakları son 20 günde 2'nci kez açılmış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:40 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anamur, Alaköprü Barajı, Güncel
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