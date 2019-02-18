Son Dakika Haberleri: Mersin Anamur'a Bahar Geldi, Ağaçlar Çiçek Açtı

Mersin Anamur'a Bahar Geldi, Ağaçlar Çiçek Açtı

1 saat önce

Anamur'a bahar geldi, ağaçlar çiçek açtıMersin'in Anamur ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

Anamur'a bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı

Mersin'in Anamur ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

Son 2 ay içerisinde, hortum ve kuvvetli sağanak yağışlar nedeni ile tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü ilçede hava şartları normale dönmeye başladı. Hava sıcaklığının artış göstermesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Renk cümbüşünün hüküm sürdüğü ilçede bu yıl farklı tarım ürünlerinde kaliteli hasat bekleniyor.

Geçen sene aynı dönemde yaşanan don olayı nedeni ile ürünlerin büyük zarar gördüğünü dile getiren üreticiler, Bu yıl bu tehlike ortadan kalktı. Ağaçlarımızın çiçekleri don tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra açtı. Çok fazla yağış gördük ama don olayı yaşanmadı. Bu yıl hasat yılı olacak dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

Mersin, Anamur, Güncel
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