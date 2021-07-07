Mersin Anamur Alaköprü sulamasında 6 bin dekar arazi sulamaya açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin Anamur Alaköprü'de çalışmaların kapsamında 6 bin dekar tarım arazisinde çalışmaların tamamlandığını belirterek, "An itibari ile fiziki olarak ilk kez 6 bin dekar alan sulamaya açılmıştır" ifadelerine yer verdi.

DSİ tarafından, Mersin Anamur Alaköprü Sulama inşaatında çalışmalara devam ediliyor. Örtüaltı (sera) yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli coğrafyaları arasında yer alan ve özellikle muz üretimi ile bir marka haline dönüşen Anamur'da 65 bin 900 dekar zirai alan cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacak. Mersin Anamur Alaköprü Barajı rezervuarından alınacak suyla 12 ay sulama yapılan Anamur Ovasındaki tarımsal ekonomiye katkı sağlayacak projenin tamamlanması ile pompajlı sulama yapılacak 17 bin 700 dekar zirai arazide dekar başına yıllık 27 bin 500 TL, cazibeli sulama yapılacak 65 bin 900 dekar zirai arazide ise dekar başına yıllık 29 bin 700 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında 6 bin dekar tarım arazisinde çalışmaların tamamlanarak, 23 Haziran tarihi itibariyle fiziki olarak sulamaya açıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Boru hatları sorunsuz şekilde doldurulmuş ve tüm teknik testler başarı ile tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Alaköprü Sulamasında toplamda 83 bin 600 dekar sulamaya açılacaktır. An itibari ile fiziki olarak ilk kez 6 bin dekar alan sulamaya açılmıştır. Projemiz tam kapasiteyle hayata geçtiğinde sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli kazanımların yanında ülkemiz ekonomisine yıllık yaklaşık 2,4 milyar TL ilave gelir getireceği hesaplanmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA