Son Dakika Haberleri: Mersin anamur'da 4 araç kundaklandı
Son Dakika Güncel Mersin anamur'da 4 araç kundaklandı

Mersin anamur'da 4 araç kundaklandı

15 dakika önce

Anamur'da 4 araç kundaklandıMersin'in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin anamur'da 4 araç kundaklandı, System.String[]

Anamur'da 4 araç kundaklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin park halindeki 4 aracı, lastiklerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, araçların 3'ündeki alevler büyümeden kendiliğinden, diğeri ise yoldan geçen bir vatandaşın kendi aracından aldığı yangın tüpü ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

2 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:17 Kaynak: DHA
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