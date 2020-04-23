MERSİN Anamur'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

Anamur'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle törenlere katılım sınırlı oldu. Mersin'in Anamur ilçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından çelenk bırakıldı. Tören, Anamur Ortaokulu müzik öğretmeni Elif Ayhan'ın komutunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, her yıl coşkuyla kutladıkları bayramı bu yıl dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs nedeniyle sadece törenle kutladıklarını belirterek, "Ancak bu yıl farklı da olsa, çocuklarımız 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacaklar. Bütün çocuklarımız, sosyal medya aracılığı ile çekmiş oldukları videolarla, internet aracılığıyla da bütün dünyaya duyuracaklar. 23 Nisan coşkusunu her tarafta aynı şekilde yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Öte yandan, ilçe genelinde belediye araçlarıyla sokak sokak gezilerek hoparlörle 100'üncü Yıl Marşı dinletildi.