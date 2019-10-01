Son Dakika Haberleri: Mersin anamur'da bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenlenecek
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Mersin anamur'da bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenlenecek

2 saat önce

Mersin'in Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede 8 yaşındaki E.B.D.'nin balon balığı saldırısına uğradığını hatırlatarak, konuya dikkat çekmek için bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenleyeceklerini belirtti.

Mersin'in Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede 8 yaşındaki E.B.D.'nin balon balığı saldırısına uğradığını hatırlatarak, konuya dikkat çekmek için bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenleyeceklerini belirtti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi Akdeniz bölgesinde varlığını gösteren balon balığı tehdidine dikkat çekti. Başkan Kılınç, Sakarya'nın Erenler ilçesinden ailesi ile birlikte tatil için Anamur'a gelen E.B.D'nin balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağını kaybettiğini hatırlattı. 60 türden fazla balon balığının Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Türkiye kıyılarına ulaştığını belirten Hidayet Kılınç, göçmen türlerin, denizlerde büyük tehlike oluşturduğunu ve Akdeniz kıyılarında görülmeye başlandığını ifade etti. Bunlardan en tehlikeli olanın, keskin dişleri ile özellikle balıkçı ağlarını parçalayan benekli balon balığı olduğunu ifade eden Başkan Kılınç, daha önce de bu tehlikeye dikkat çektiklerini ifade etti.

Başkan Kılınç, 1-5 Temmuz arasında Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Anamur Su Ürünleri Kooperatifi ve belediye olarak meclis salonunda bir balon balığı semineri düzenleyerek tüm balıkçıları bilgilendirdik. 25 Ağustos'ta Türkiye de ilk defa balon balığı tutma yarışması düzenleyerek bu tehlikeye dikkat çektik. Bundan sonra da gerek bakanlık, gerekse valilikle birlikte düzenleyeceğimiz çalışmalarla bu tehlikenin bertaraf edilmesi için elimizden geleni yapacağız dedi.

Kılınç, bu konuda eşgüdüm halinde çalışılmaya ihtiyaç olduğunun altını çizerek, üreme zamanlarında bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Mersin anamur'da bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenlenecek

Hidayet Kılınç, Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:27 Kaynak: DHA
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