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Mersin anamur'da 'çocuk ve camii buluşması

8 dakika önce

Anamur'da 'Çocuk ve Camii BuluşmasıMERSİN'in Anamur İlçesi'nde Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Çocuk ve Camii Buluşması' programında ana sınıfının minik öğrencileri camileri doldurdu.

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Anamur'da 'Çocuk ve Camii Buluşması

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Çocuk ve Camii Buluşması' programında ana sınıfının minik öğrencileri camileri doldurdu.

Akdeniz Cami'nde düzenlenen programa Müftü Zeynal Abidin Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ile birlikte sınıf öğretmenleri, okul müdürleri ve özel ve devlet okullarının ana sınıfından gelen yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Halıların serili olduğu caminin yumuşak zemini gören çocuklar, öğretmenlerini dinlemeden yumuşak zeminin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Programda cami görevlileri, öğrencilere caminin iç mekanındaki ekipmanları ve İmam Hatiplerin neler yaptığını anlattı. Temsili ezan ve salanın da okunduğu programda, törenin yapıldığı Akdeniz Camii İmam Hatibi Veli Yıldız öğrencilere uygulamalı olarak nasıl namaz kılındığını gösterdi.

1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan; Çocuklarımızın cami nedir, cami ile ilgili kavramları tanısınlar, görsünler, yabancılık çekmesinler diye camilerimize getiriyoruz dedi.

İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar da Mimarisi ile ezanıyla, minaresi ile içindeki cemaati ile duası ile tarihe imza atan camilerimizi merkeze alarak, küçük yaştaki çocuklarımıza tanıtmak istedik. Cami nedir, içindeki kullanılan müştemilat nedir, mihrap neresidir, ne işe yarar, minber neresidir, kürsü, namaz nedir, kim kıldırır, bu dışarıya gelen ezan sesi nedir kim okuyor, nasıl ? diye o çocukların tertemiz beyinlerinde yer eden soru işaretlerine cevap vermeye çalıştık dedi.

Programın sonunda çocuklara balon dağıtıldı ve çikolata ikram edildi.

Müftülük, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
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