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Mersin anamur'da engelliler günü etkinliği

7 saat önce

Anamur'da Engelliler Günü etkinliğiMERSİN'in Anamur İlçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ANED) tarafından bir program düzenlendi.

Anamur'da Engelliler Günü etkinliği

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ANED) tarafından bir program düzenlendi.

Anamur Öğretmenevinde gerçekleştirilen törende engelli gençlerin el emekleri göz nurları ile ürettikleri ürünler sergilendi, müzik ve skeç gösterileri katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda, Anamur cadde ve sokaklarında engelli vatandaşların geçişi için kaldırımlara konulan rampaları engelleyecek şekilde park eden araçlara hassasiyet gösteren motorize şahinlerden trafik polisi Garip Abacıoğlu'na Dernek Başkanı Hikmet Narcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, asıl engelin, engel çıkaranlardan kaynaklandığını ifade etti.

Mersin anamur'da engelliler günü etkinliği

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
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