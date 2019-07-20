MERSİN Anamur'da festival coşkusu sürüyor

Anamur
'da festival coşkusu sürüyor
MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl düzenlenen 13'ncü Kültür ve Muz Festivali'nde özgün müziğin sevilen ismi Ali Kınık
rüzgarı esti.
Festival, Belediye binası önünden başlayan ve Atatürk Bulvarı
üzerinden devam eden kortej yürüyüşü ile başladı. Azerbaycan
Halk Dansları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
folklor ekibi, Ankara
Seğmenleri ve Malatya
Halk Eğitim Folklor ekiplerinin gösterileri ile renklenen kortej yürüyüşü hem katılımcılar hem de çevre binalardan izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Belediye Başkanı Hidayet Kılınç
, Çavuşpınarı Meydanı Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra konuşan Başkan Kılınç, bu tür faaliyetlerle ilçenin kültürel değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında büyük önem taşıdığı gibi, toplumsal dayanışma içinde eşit fırsatlar sunduğunu söyledi.
Muşurup Sanat Sokağı'na geçen kortej yürüyüşüne katılanlara burada Ankara, Malatya, Azerbaycan ve KKTC folklor ekipleri gösteri sundu. Katılımcılara ayrıca, yöresel yemekler, samtıra, muz, fıstık, bişi ve yoğurtlu keşkek ikram edildi.
Programın akşamki bölümü ise sanatçı Ali Kınık, seslendirdiği parçalarla meydanı dolduran katılımcılara konser verdi.