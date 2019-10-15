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Mersin anamur'da nar şenliği

45 dakika önce

Anamur'da Nar ŞenliğiMersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Nar Şenliği'nde üreticileri tarafından sergilenen ürünler, yogun ilgi gördü.

Anamur'da Nar Şenliği

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Nar Şenliği'nde üreticileri tarafından sergilenen ürünler, yogun ilgi gördü.

Güngören Mahalle Muhtarı Murat Tere ve Kaş Pazarı Dernek Başkanı Hüseyin Demir tarafından düzenlenen şenliğe, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Toker ve Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, vatandaşlar katıldı. Şenlikte Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zafere ulaşması için Fetih Suresi okundu. Güngören Mahalle Muhtarı Murat Tere, şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Kılınç ise konuşmasında, üreten toplumun hiç kimseye mahkum olmayacağını ifade ederek, Güngören'imizin meşhur narını hem Anamur'a, hem Türkiye'ye ve ulaştırarak tüm kamuoyuna duyuracağız diye konuştu.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Gümüş'te yaptığı konuşmasında, Bir ülkede üretim olmazsa o ülkede bağımsızlıktan söz edemezsiniz. Onun için üreticilerimizi canı gönülden kutluyor, devletin tüm kademelerinden destek istiyoruz ifadesini kullandı.

Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü Folklor ekibinin kısa bir gösteri sunduğu şenlikte 55 kilo Türkiye Minder Güreşi Şampiyonu Şerife Nur Tarakçı ve Nur Çınar minder güreşi gösterisi ile göz doldurdu. Kükürlüler Derneği Başkanı Gülay Uysal ve ekibi katılımcılara sıkma, yayık ayranı ve nar ikram etti. Dernek Başkanı Uysal dernek olarak üreticilere her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi. Şenlikte, görünüm dalında İbrahim Püryan 1'inci, Ali Rıza Baş 2'nci ve Lütfi Batun 3'üncü oldu. Ağırlık dalında bir kilo 380 gramla Nazmi Sesli 1'inci gelirken, bir kilo 280 gramla Rasim Batun 2'inci ve bir kilo 182 gramla Hasan Ali Batun 3'üncü oldu.

Mersin anamur'da nar şenliği

Güngören, Anamur, Mersin, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
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