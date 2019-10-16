Son Dakika Haberleri: Mersin anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale
Son Dakika Güncel Mersin anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

Mersin anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

2 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Anamur ilçesi Çaltıbükü ve Kılıç mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve arazideki farklı noktalarda dün saat 14.00 sıralarında yıldırım düşmeleri sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 50 kilometrelik alanda farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale etti. Çevre illerden de destek istendi. Yangın söndürme helikopterleri, 27 arazöz, 6 itfaiye aracı, 20 teknik ekip, 100 yangın görevlisinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınları söndürme çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Mersin anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

İtfaiye, Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:08 Kaynak: DHA
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