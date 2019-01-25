Son Dakika Haberleri: Mersin Anamur'u Hortum Vurdu

Mersin Anamur'u Hortum Vurdu

2 saat önce

Anamur'u hortum vurduMersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, muz ve çilek seralarını vurdu.

Anamur'u hortum vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, muz ve çilek seralarını vurdu. Ağaçları deviren hortum, kümes hayvanlarını telef etti.

Antalya'da can alan hortum Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'ni de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok kümes hayvanını da telef eden hortumu gören vatandaşlardan Şefik Bulut (52) Naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu dedi.

O anlara tanıklık eden 57 yaşındaki İbrahim Deniz de Bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Seralarda ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan okaliptus ağacının dalları kesilerek yol açıldı. 12 kümes hayvanını barındıran kümes 200 metre ilerideki seranın üzerine savruldu. Hayvanlarımızı bulamıyoruz diye konuştu.

Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı. Hortum nedeni ile can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:16 Kaynak: DHA

Mersin, Anamur, Güncel
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