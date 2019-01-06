Son Dakika Haberleri: Mersin Anamuryum'un Zirvesinden Sahile Uçtular

Mersin Anamuryum'un Zirvesinden Sahile Uçtular

51 dakika önce

Anamuryum'un zirvesinden sahile uçtularMERSİN'in Anamur ilçesinde bir araya gelen 25 paraşütçü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki Anamuryum Antik Kenti'nin zirvesinden uçuş gerçekleştirdi.

Mersin Anamuryum'un Zirvesinden Sahile Uçtular, System.String[]
Anamuryum'un zirvesinden sahile uçtular

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir araya gelen 25 paraşütçü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki Anamuryum Antik Kenti'nin zirvesinden uçuş gerçekleştirdi.

Etkinlik sonrası konuşan Anamur Havacılık Ekstrem Spor Kulübü Başkanı Süleyman Solak, "Dünyanın en genç akrobasi pilotu 15 yaşındaki kardeşimiz Harun Karateke bizi kırmayarak geldi ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi" dedi. Adrenalin dolu anlar yaşadığını dile getiren Harun Karateke ise "Burada olmak güzel bir mutluluk herkesin uçmasını tavsiye ederim" diye konuştu. Paraşütçülerin havada sergiledikleri performans büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:34 Kaynak: DHA

Anamur, Güncel
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